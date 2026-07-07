SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Basilea Pharmaceutica-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das Basilea Pharmaceutica-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 65,85 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,519 Basilea Pharmaceutica-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 81,55 CHF, da sich der Wert einer Basilea Pharmaceutica-Aktie am 06.07.2026 auf 53,70 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 18,45 Prozent verkleinert.

Alle Basilea Pharmaceutica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 673,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at