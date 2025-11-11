SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Basilea Pharmaceutica-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Basilea Pharmaceutica-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Basilea Pharmaceutica-Papier bei 45,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,179 Basilea Pharmaceutica-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,80 CHF, da sich der Wert einer Basilea Pharmaceutica-Aktie am 10.11.2025 auf 45,35 CHF belief. Damit wäre die Investition 1,20 Prozent weniger wert.

Basilea Pharmaceutica war somit zuletzt am Markt 551,59 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at