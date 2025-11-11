Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Lukrativer Basilea Pharmaceutica-Einstieg?
|
11.11.2025 10:03:38
SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Basilea Pharmaceutica-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Basilea Pharmaceutica-Papier bei 45,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,179 Basilea Pharmaceutica-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,80 CHF, da sich der Wert einer Basilea Pharmaceutica-Aktie am 10.11.2025 auf 45,35 CHF belief. Damit wäre die Investition 1,20 Prozent weniger wert.
Basilea Pharmaceutica war somit zuletzt am Markt 551,59 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!