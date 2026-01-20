SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Basilea Pharmaceutica von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Basilea Pharmaceutica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Basilea Pharmaceutica-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,351 Basilea Pharmaceutica-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 71,22 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Anteils am 19.01.2026 auf 52,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28,78 Prozent.

Basilea Pharmaceutica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 665,02 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at