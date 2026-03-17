Basilea Pharmaceutica Aktie

Basilea Pharmaceutica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Basilea Pharmaceutica-Performance im Blick 17.03.2026 10:03:59

SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 10 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Basilea Pharmaceutica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde das Basilea Pharmaceutica-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Basilea Pharmaceutica-Papier bei 70,20 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 142,450 Basilea Pharmaceutica-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.03.2026 auf 52,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 421,65 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,78 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Basilea Pharmaceutica eine Marktkapitalisierung von 640,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG

mehr Nachrichten