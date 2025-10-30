Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 61,40 CHF. Bei einem Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,287 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien wären am 29.10.2025 1 312,70 CHF wert, da der Schlussstand 80,60 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,27 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Basler Kantonalbank Partizipsch betrug jüngst 410,95 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
