SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 66,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 15,106 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.04.2026 auf 97,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 465,26 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +46,53 Prozent.

Alle Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 498,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at