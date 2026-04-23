Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Performance unter der Lupe
|
23.04.2026 10:03:25
SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 66,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 15,106 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.04.2026 auf 97,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 465,26 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +46,53 Prozent.
Alle Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 498,70 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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