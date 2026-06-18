Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie

Basler Kantonalbank Partizipsch. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461

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Hochrechnung 18.06.2026 10:04:37

SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile an diesem Tag bei 62,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,613 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.06.2026 auf 96,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155,32 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 55,32 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Basler Kantonalbank Partizipsch eine Börsenbewertung in Höhe von 479,69 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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