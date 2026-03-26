Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Profitables Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment?
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26.03.2026 10:03:29
SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 5 Jahren eingebracht
Das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 63,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,572 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 111,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 174,53 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 74,53 Prozent.
Alle Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 565,76 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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