SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile bei 62,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investierten, hätten nun 16,129 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 638,71 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteils am 07.10.2026 auf 101,60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 63,87 Prozent vermehrt.

Basler Kantonalbank Partizipsch markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 513,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at