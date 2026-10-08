Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Investmentbeispiel
|
08.10.2026 10:03:23
SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 5 Jahren eingefahren
Das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile bei 62,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investierten, hätten nun 16,129 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 638,71 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteils am 07.10.2026 auf 101,60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 63,87 Prozent vermehrt.
Basler Kantonalbank Partizipsch markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 513,14 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Basler Kantonalbank Partizipsch.
Analysen zu Basler Kantonalbank Partizipsch.
Aktien in diesem Artikel
|Basler Kantonalbank Partizipsch.
|102,20
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.