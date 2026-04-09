Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Basler Kantonalbank Partizipsch-Anlage im Blick
|
09.04.2026 10:03:27
SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basler Kantonalbank Partizipsch-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 72,80 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 137,363 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 505,49 CHF, da sich der Wert einer Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie am 08.04.2026 auf 105,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,05 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Basler Kantonalbank Partizipsch einen Börsenwert von 543,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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