Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Lohnendes Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment?
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09.07.2026 10:03:25
SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 62,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,608 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiere wären am 08.07.2026 161,09 CHF wert, da der Schlussstand 100,20 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 161,09 CHF, was einer positiven Performance von 61,09 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Basler Kantonalbank Partizipsch einen Börsenwert von 510,99 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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