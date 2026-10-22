SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 22.10.2025 wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie an diesem Tag 79,80 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hat, hat nun 1,253 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 106,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133,33 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,33 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Basler Kantonalbank Partizipsch eine Börsenbewertung in Höhe von 533,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at