SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.08.2023 wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie letztlich bei 63,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 15,773 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 98,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 550,47 CHF wert. Damit wäre die Investition 55,05 Prozent mehr wert.

Basler Kantonalbank Partizipsch war somit zuletzt am Markt 503,50 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at