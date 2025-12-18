SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment gewesen.

Am 18.12.2024 wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 67,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 147,493 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.12.2025 auf 87,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 920,35 CHF wert. Mit einer Performance von +29,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Basler Kantonalbank Partizipsch zuletzt 448,53 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at