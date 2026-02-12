SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 72,60 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hat, hat nun 1,377 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien wären am 11.02.2026 146,69 CHF wert, da der Schlussstand 106,50 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,69 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Basler Kantonalbank Partizipsch eine Börsenbewertung in Höhe von 547,74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at