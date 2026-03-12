Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie bei 78,60 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert, befänden sich nun 12,723 Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 412,21 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers am 11.03.2026 auf 111,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 41,22 Prozent.
Alle Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 566,07 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
