Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie

Basler Kantonalbank Partizipsch. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461

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Basler Kantonalbank Partizipsch-Anlage 11.06.2026 10:03:36

SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier letztlich bei 61,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier investiert hätte, hätte er nun 161,812 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wären am 10.06.2026 15 582,52 CHF wert, da der Schlussstand 96,30 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +55,83 Prozent.

Der Börsenwert von Basler Kantonalbank Partizipsch belief sich zuletzt auf 486,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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