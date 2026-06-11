Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Basler Kantonalbank Partizipsch-Anlage
|
11.06.2026 10:03:36
SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier letztlich bei 61,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier investiert hätte, hätte er nun 161,812 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wären am 10.06.2026 15 582,52 CHF wert, da der Schlussstand 96,30 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +55,83 Prozent.
Der Börsenwert von Basler Kantonalbank Partizipsch belief sich zuletzt auf 486,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!