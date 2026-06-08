BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Langfristige Performance
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08.06.2026 10:04:23
SPI-Titel BB Biotech-Aktie: Hätte sich ein BB Biotech-Investment vor 3 Jahren inzwischen rentiert?
BB Biotech-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen BB Biotech-Anteile an diesem Tag bei 41,85 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,895 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 008,36 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,84 Prozent angezogen.
BB Biotech markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,33 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der BB Biotech-Anteile an der Börse SWX war der 11.12.1997. Der erste festgestellte Kurs des BB Biotech-Papiers lag damals bei 27,87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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