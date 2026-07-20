SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BB Biotech von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen BB Biotech-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BB Biotech-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 47,45 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die BB Biotech-Aktie investierten, hätten nun 21,075 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 17.07.2026 auf 49,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 044,26 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 4,43 Prozent.

BB Biotech wurde am Markt mit 2,72 Mrd. CHF bewertet. Die Erstnotiz der BB Biotech-Aktie fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die BB Biotech-Aktie bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at