SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BB Biotech von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BB Biotech-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das BB Biotech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 43,50 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die BB Biotech-Aktie investierten, hätten nun 2,299 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 31.07.2026 auf 51,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,47 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +17,47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BB Biotech belief sich zuletzt auf 2,82 Mrd. CHF. Die BB Biotech-Aktie ging am 11.12.1997 an die Börse SWX. Den ersten Handelstag begann das BB Biotech-Papier bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at