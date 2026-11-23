Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BB Biotech-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das BB Biotech-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das BB Biotech-Papier an diesem Tag bei 39,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die BB Biotech-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,510 BB Biotech-Aktien. Die gehaltenen BB Biotech-Anteile wären am 20.11.2026 1 341,84 CHF wert, da der Schlussstand 52,60 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,18 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete BB Biotech eine Marktkapitalisierung von 2,90 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 fand der erste Handelstag des BB Biotech-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des BB Biotech-Anteils belief sich damals auf 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at