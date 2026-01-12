SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BB Biotech-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen BB Biotech-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das BB Biotech-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35,75 CHF. Bei einem BB Biotech-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,972 BB Biotech-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 334,27 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Anteils am 09.01.2026 auf 47,70 CHF belief. Mit einer Performance von +33,43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war BB Biotech zuletzt 2,63 Mrd. CHF wert. Am 11.12.1997 fand der erste Handelstag der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der BB Biotech-Aktie lag damals bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at