BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Langfristige Investition
|
04.05.2026 10:03:41
SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BB Biotech-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden BB Biotech-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das BB Biotech-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 328,947 BB Biotech-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 523,03 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Papiers am 30.04.2026 auf 44,15 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 45,23 Prozent.
Am Markt war BB Biotech jüngst 2,44 Mrd. CHF wert. BB Biotech-Papiere wurden am 11.12.1997 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines BB Biotech-Anteils lag damals bei 27,87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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