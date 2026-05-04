SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BB Biotech-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BB Biotech-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden BB Biotech-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das BB Biotech-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 328,947 BB Biotech-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 523,03 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Papiers am 30.04.2026 auf 44,15 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 45,23 Prozent.

Am Markt war BB Biotech jüngst 2,44 Mrd. CHF wert. BB Biotech-Papiere wurden am 11.12.1997 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines BB Biotech-Anteils lag damals bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at