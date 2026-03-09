BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Lohnendes BB Biotech-Investment?
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BB Biotech von vor einem Jahr abgeworfen
Am 09.03.2025 wurde die BB Biotech-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des BB Biotech-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,35 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,751 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen BB Biotech-Papiere wären am 06.03.2026 124,48 CHF wert, da der Schlussstand 45,25 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,48 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von BB Biotech betrug jüngst 2,50 Mrd. CHF. BB Biotech-Anteile wurde am 11.12.1997 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer BB Biotech-Aktie auf 27,87 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BB Biotech AG
|
09.03.26
|SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BB Biotech von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
23.02.26
|SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein BB Biotech-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.02.26
|EQS-Adhoc: BB Biotech AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 (EQS Group)
|
20.02.26
|EQS-Adhoc: BB Biotech AG publishes its 2025 annual report (EQS Group)
|
20.02.26
|EQS-News: Geschäftsbericht BB Biotech 2025: Starke Performance und Wertrealisierung im Portfolio (EQS Group)
|
20.02.26
|EQS-News: Annual Report 2025: BB Biotech delivers strong performance and portfolio value realization (EQS Group)
|
16.02.26
|SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu BB Biotech AG
Aktien in diesem Artikel
|BB Biotech AG
|50,00
|0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.