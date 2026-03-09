SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BB Biotech von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in BB Biotech-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 09.03.2025 wurde die BB Biotech-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des BB Biotech-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,35 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,751 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen BB Biotech-Papiere wären am 06.03.2026 124,48 CHF wert, da der Schlussstand 45,25 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,48 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von BB Biotech betrug jüngst 2,50 Mrd. CHF. BB Biotech-Anteile wurde am 11.12.1997 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer BB Biotech-Aktie auf 27,87 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at