BB Biotech Aktie

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WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992

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Hochrechnung 19.10.2026 10:04:18

SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BB Biotech von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BB Biotech-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 19.10.2025 wurde die BB Biotech-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 38,45 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 260,078 BB Biotech-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 48,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 522,76 CHF wert. Damit wäre die Investition 25,23 Prozent mehr wert.

Am Markt war BB Biotech jüngst 2,65 Mrd. CHF wert. Am 11.12.1997 fand der erste Handelstag des BB Biotech-Papiers an der Börse SWX statt. Das BB Biotech-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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