SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in BB Biotech-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das BB Biotech-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 58,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,718 BB Biotech-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BB Biotech-Aktie auf 44,95 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,23 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 22,77 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete BB Biotech eine Marktkapitalisierung von 2,48 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der BB Biotech-Papiere an der Börse SWX war der 11.12.1997. Der Erstkurs des BB Biotech-Anteils belief sich damals auf 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at