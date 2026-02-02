BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Profitable BB Biotech-Investition?
|
02.02.2026 10:04:30
SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor 10 Jahren gekostet
Vor 10 Jahren wurden BB Biotech-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 46,88 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das BB Biotech-Papier investiert hätte, befänden sich nun 21,331 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.01.2026 auf 46,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 988,69 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 1,13 Prozent.
BB Biotech war somit zuletzt am Markt 2,56 Mrd. CHF wert. Am 11.12.1997 wagte die BB Biotech-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der BB Biotech-Aktie belief sich damals auf 27,87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
