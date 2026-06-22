SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BB Biotech von vor 10 Jahren verdient

BB Biotech-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 44,75 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,235 BB Biotech-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,79 CHF, da sich der Wert einer BB Biotech-Aktie am 19.06.2026 auf 45,55 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,79 Prozent zugenommen.

BB Biotech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,50 Mrd. CHF gelistet. Das BB Biotech-Papier wurde am 11.12.1997 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Die BB Biotech-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at