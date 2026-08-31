SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BB Biotech von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in BB Biotech-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der BB Biotech-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 41,05 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hätte, hätte er nun 24,361 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 1 364,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 56,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 36,42 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von BB Biotech belief sich jüngst auf 3,09 Mrd. CHF. Der BB Biotech-Börsengang fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die BB Biotech-Aktie bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at