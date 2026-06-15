BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Lukrative BB Biotech-Anlage?
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15.06.2026 10:04:36
SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BB Biotech von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades BB Biotech-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der BB Biotech-Anteile betrug an diesem Tag 85,55 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in BB Biotech-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 116,891 BB Biotech-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.06.2026 auf 43,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 084,75 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 49,15 Prozent.
Zuletzt verbuchte BB Biotech einen Börsenwert von 2,40 Mrd. CHF. Die BB Biotech-Aktie wurde am 11.12.1997 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des BB Biotech-Papiers lag damals bei 27,87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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