BB Biotech Aktie

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WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992

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Rentable BB Biotech-Anlage? 07.09.2026 10:04:00

SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein BB Biotech-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren BB Biotech-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das BB Biotech-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BB Biotech-Aktie bei 89,65 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die BB Biotech-Aktie investierten, hätten nun 111,545 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des BB Biotech-Papiers auf 55,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 146,12 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 38,54 Prozent.

Der Börsenwert von BB Biotech belief sich jüngst auf 3,04 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 wurden BB Biotech-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des BB Biotech-Papiers lag beim Börsengang bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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