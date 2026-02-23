BB Biotech Aktie
SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein BB Biotech-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das BB Biotech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren BB Biotech-Anteile an diesem Tag 85,35 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die BB Biotech-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,716 BB Biotech-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BB Biotech-Papiers auf 46,45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 544,23 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 544,23 CHF, was einer negativen Performance von 45,58 Prozent entspricht.
Der BB Biotech-Wert an der Börse wurde auf 2,56 Mrd. CHF beziffert. Am 11.12.1997 wurden BB Biotech-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des BB Biotech-Papiers lag beim Börsengang bei 27,87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
