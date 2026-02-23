BB Biotech Aktie

WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992

Lukrative BB Biotech-Investition? 23.02.2026 10:04:23

SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein BB Biotech-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren BB Biotech-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das BB Biotech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren BB Biotech-Anteile an diesem Tag 85,35 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die BB Biotech-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,716 BB Biotech-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BB Biotech-Papiers auf 46,45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 544,23 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 544,23 CHF, was einer negativen Performance von 45,58 Prozent entspricht.

Der BB Biotech-Wert an der Börse wurde auf 2,56 Mrd. CHF beziffert. Am 11.12.1997 wurden BB Biotech-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des BB Biotech-Papiers lag beim Börsengang bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu BB Biotech AG

Analysen zu BB Biotech AG

Aktien in diesem Artikel

BB Biotech AG 51,00 0,39% BB Biotech AG

