SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes BB Biotech-Investment eingefahren

Anleger, die vor Jahren in BB Biotech-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit BB Biotech-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren BB Biotech-Anteile an diesem Tag 68,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,458 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen BB Biotech-Aktien wären am 04.08.2023 62,46 CHF wert, da der Schlussstand 42,85 CHF betrug. Damit wäre die Investition 37,54 Prozent weniger wert.

BB Biotech war somit zuletzt am Markt 2,35 Mrd. CHF wert. Am 11.12.1997 fand der erste Handelstag der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX statt. Die BB Biotech-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at