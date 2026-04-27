SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BB Biotech von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden BB Biotech-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 52,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in BB Biotech-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,084 BB Biotech-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2026 auf 44,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 857,82 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,22 Prozent verringert.

Der Börsenwert von BB Biotech belief sich jüngst auf 2,48 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 wurden BB Biotech-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann das BB Biotech-Papier bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at