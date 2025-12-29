SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BB Biotech von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen BB Biotech-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der BB Biotech-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 74,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das BB Biotech-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,347 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 61,35 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Anteils am 23.12.2025 auf 45,55 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 38,65 Prozent.

Zuletzt verbuchte BB Biotech einen Börsenwert von 2,51 Mrd. CHF. Das BB Biotech-Papier wurde am 11.12.1997 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das BB Biotech-Papier bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at