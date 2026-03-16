BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Lohnender BB Biotech-Einstieg?
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16.03.2026 10:04:12
SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BB Biotech von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades BB Biotech-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das BB Biotech-Papier an diesem Tag bei 53,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,832 BB Biotech-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BB Biotech-Aktie auf 44,65 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 840,87 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,91 Prozent abgenommen.
Der BB Biotech-Wert an der Börse wurde auf 2,46 Mrd. CHF beziffert. Die Erstnotiz des BB Biotech-Papiers fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des BB Biotech-Papiers bei 27,87 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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