SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BB Biotech von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in BB Biotech-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BB Biotech-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das BB Biotech-Papier an diesem Tag bei 53,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,832 BB Biotech-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BB Biotech-Aktie auf 44,65 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 840,87 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,91 Prozent abgenommen.

Der BB Biotech-Wert an der Börse wurde auf 2,46 Mrd. CHF beziffert. Die Erstnotiz des BB Biotech-Papiers fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des BB Biotech-Papiers bei 27,87 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at