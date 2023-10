SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in BB Biotech von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in BB Biotech-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

BB Biotech-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 53,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 186,220 BB Biotech-Aktien im Depot. Die gehaltenen BB Biotech-Papiere wären am 20.10.2023 6 936,69 CHF wert, da der Schlussstand 37,25 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 30,63 Prozent.

Alle BB Biotech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,05 Mrd. CHF. Der BB Biotech-Börsengang fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des BB Biotech-Papiers lag damals bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at