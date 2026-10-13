BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|BELIMO-Investment
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13.10.2026 10:03:47
SPI-Titel BELIMO-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in BELIMO von vor einem Jahr rentiert?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades BELIMO-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 798,50 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das BELIMO-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,125 BELIMO-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 806,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,94 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 0,94 Prozent.
BELIMO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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