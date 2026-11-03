BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|BELIMO-Performance
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03.11.2026 10:03:41
SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die BELIMO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die BELIMO-Anteile bei 147,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das BELIMO-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,678 BELIMO-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 793,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 537,60 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 437,60 Prozent vermehrt.
Der BELIMO-Wert an der Börse wurde auf 9,59 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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