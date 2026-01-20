SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

BELIMO Aktie
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem BELIMO-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 378,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,642 BELIMO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BELIMO-Papiers auf 876,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 315,72 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 131,57 Prozent angezogen.
Am Markt war BELIMO jüngst 10,95 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
