BELIMO Aktie

BELIMO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

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Lukrative BELIMO-Anlage? 07.07.2026 10:03:50

SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BELIMO-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 07.07.2021 wurden BELIMO-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 431,50 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,317 BELIMO-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.07.2026 2 040,56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 880,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +104,06 Prozent.

Jüngst verzeichnete BELIMO eine Marktkapitalisierung von 11,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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