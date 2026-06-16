SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 10 Jahren abgeworfen

BELIMO-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 142,00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die BELIMO-Aktie investierten, hätten nun 7,042 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der BELIMO-Aktie auf 913,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 433,10 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 543,31 Prozent vermehrt.

BELIMO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at