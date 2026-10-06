SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BELIMO gewesen.

Am 06.10.2016 wurde die BELIMO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die BELIMO-Aktie an diesem Tag 160,75 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 62,208 BELIMO-Papiere. Die gehaltenen BELIMO-Papiere wären am 05.10.2026 50 326,59 CHF wert, da der Schlussstand 809,00 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 403,27 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BELIMO belief sich zuletzt auf 9,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at