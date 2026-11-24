BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|Performance unter der Lupe
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24.11.2026 10:03:35
SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit BELIMO-Anteilen statt. Der Schlusskurs des BELIMO-Papiers betrug an diesem Tag 535,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,187 BELIMO-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 771,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,21 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,21 Prozent gesteigert.
BELIMO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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