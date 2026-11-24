Bei einem frühen BELIMO-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit BELIMO-Anteilen statt. Der Schlusskurs des BELIMO-Papiers betrug an diesem Tag 535,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,187 BELIMO-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 771,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,21 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,21 Prozent gesteigert.

BELIMO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at