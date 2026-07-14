SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BELIMO-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen BELIMO-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das BELIMO-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das BELIMO-Papier an diesem Tag 150,75 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 66,335 BELIMO-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.07.2026 auf 814,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53 996,68 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 439,97 Prozent vermehrt.

BELIMO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at