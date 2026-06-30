BELIMO Aktie

BELIMO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

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BELIMO-Investition 30.06.2026 10:03:52

SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BELIMO von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren BELIMO-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit BELIMO-Anteilen statt. Der Schlusskurs der BELIMO-Anteile betrug an diesem Tag 446,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das BELIMO-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,224 BELIMO-Anteilen. Die gehaltenen BELIMO-Aktien wären am 29.06.2026 200,36 CHF wert, da der Schlussstand 894,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 100,36 Prozent zugenommen.

BELIMO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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