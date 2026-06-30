BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|BELIMO-Investition
|
30.06.2026 10:03:52
SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BELIMO von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit BELIMO-Anteilen statt. Der Schlusskurs der BELIMO-Anteile betrug an diesem Tag 446,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das BELIMO-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,224 BELIMO-Anteilen. Die gehaltenen BELIMO-Aktien wären am 29.06.2026 200,36 CHF wert, da der Schlussstand 894,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 100,36 Prozent zugenommen.
BELIMO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BELIMO Holding AG
|
10:03
|SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BELIMO von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.06.26
|SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
16.06.26
|SPI-Handel aktuell: SPI beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.06.26
|SPI-Handel aktuell: SPI mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI mittags steigen (finanzen.at)
|
16.06.26
|SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
15.06.26
|Börse Zürich: SPI liegt am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)