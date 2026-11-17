BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|BELIMO-Investition
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17.11.2026 10:03:25
SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BELIMO von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 17.11.2023 wurden BELIMO-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 416,60 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,004 BELIMO-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 206,91 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Anteils am 16.11.2026 auf 758,50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 82,07 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von BELIMO bezifferte sich zuletzt auf 9,42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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