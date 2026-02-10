SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die BELIMO-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 486,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,058 BELIMO-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.02.2026 auf 870,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 790,12 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79,01 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von BELIMO belief sich zuletzt auf 10,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at