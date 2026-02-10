BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|Frühe Investition
|
10.02.2026 10:04:07
SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor 3 Jahren abgeworfen
Die BELIMO-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 486,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,058 BELIMO-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.02.2026 auf 870,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 790,12 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79,01 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von BELIMO belief sich zuletzt auf 10,51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BELIMO Holding AG
|
10.02.26
|SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.02.26
|SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
27.01.26
|SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.01.26