BELIMO Aktie

BELIMO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 10.02.2026 10:04:07

SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die BELIMO-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 486,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,058 BELIMO-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.02.2026 auf 870,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 790,12 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79,01 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von BELIMO belief sich zuletzt auf 10,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BELIMO Holding AG

mehr Nachrichten