BELIMO Aktie

BELIMO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

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Lukrativer BELIMO-Einstieg? 09.06.2026 10:04:08

SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BELIMO gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit BELIMO-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 412,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,243 BELIMO-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.06.2026 219,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 905,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 119,66 Prozent.

Zuletzt ergab sich für BELIMO eine Börsenbewertung in Höhe von 11,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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