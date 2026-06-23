BELIMO Aktie

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WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

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Investmentbeispiel 23.06.2026 10:04:02

SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen BELIMO-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BELIMO-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 799,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 12,508 BELIMO-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 638,52 CHF, da sich der Wert einer BELIMO-Aktie am 22.06.2026 auf 930,50 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 16,39 Prozent.

Zuletzt ergab sich für BELIMO eine Börsenbewertung in Höhe von 11,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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